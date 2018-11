BCP e Jerónimo Martins abalam PSI 20

A bolsa portuguesa acordou em terreno negativo no arranque da sessão desta terça-feira, dia 20 de novembro. O principal índice português, PSI 20, recuou 0,66%, para 4.871,40 pontos, acompanhando o pessimismo das principais praças europeias. Os títulos do banco perdem 0,81% e a retalhista resvala 2,02%. A cair ainda: Galp (-0,62%), Navigator (-1,23%) ou Mota-Engil, que lidera as perdas (-4,64%).

“Apesar do mercado nacional ser relativamente pequeno (o que o torna mais vulnerável às vendas dos investidores internacionais), o facto de na sua composição não ter ações tecnológicas poderá constituir uma vantagem relativa face aos seus pares europeus”, referem os analistas do CaixaBank BPI/Research, numa nota de mercado divulgada esta manhã.

Corticeira Amorim (+0,11%), CTT – Correios de Portugal (+0,06%), EDP – Energias de Portugal (+0,10%) e F. Ramada (+0,57%) estão em contraciclo, destacando-se com valorizações, ainda que pouco significativa.

“As fortes perdas do Nasdaq durante a sessão americana de ontem alastraram-se aos mercados asiáticos e deverão contagiar as bolsas europeias. No entanto, este impacto poderá ser amortecido pelo facto de o sector tecnológico representar apenas 6% do DJStoxx600 face aos 25% que representa no S&P500”, explicam ainda.