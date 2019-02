BCP e Jerónimo Martins ajudam PSI20 a manter tendência positiva das praças europeias

A praça portuguesa fechou no ‘verde’ esta quinta-feira a seguir a tendência das congéneres europeias, valorizando 0,45% para 5.185,43 pontos com um empate a nove entre as cotadas que fecharam em alta e as que terminaram a desvalorizar.

O BCP corrigiu esta quinta-feira o movimento ascendente dos bancos europeus, com uma valorização de 2,90%, terminando nos 0.2410 euros.

Já a Jerónimo Martins reagiu de forma positiva aos resultados referentes ao quarto trimestre de 2018. As vendas consolidadas acabaram por registar um crescimento de 4% para 4537 milhões de euros (em linha com as previsões do CaixaBank BPI Research).

A Navigator e a Mota-Engil limitaram ganhos superiores, já que perderam mais de 1%. Recorde-se que a construtora irá divulgar os seus resultados trimestrais esta sexta-feira antes da abertura do mercado.

No que concerne à Galp, esta esteve em contra-ciclo com o movimento do preço do crude, mas negociou em linha com a performance descendente das petrolíferas europeias.

Banca destaca-se na Europa

A nível europeu, e à semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos dias, o setor bancário (sobretudo as entidades bancárias italianas) voltou a destacar-se em grande parte das praças europeias, com uma valorização de 1%. Já os produtores de matérias-primas lideraram as perdas, com uma queda superior a 2%.