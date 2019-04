BCP é o líder dos programas PME Excelência’18 e PME Líder’18

O Millennium bcp conquistou a liderança dos programas PME Excelência’18 e PME Líder’18, com o maior número de candidaturas e estatutos atribuídos, anuncia o banco em comunicado.

Será amanhã, dia 17 de abril, a partir das 15h, no Altice Forum em Braga, que o banco liderado por Miguel Maya receberá a distinção do PME Excelência’18, numa cerimónia organizada pelo IAPMEI, Turismo de Portugal e Ministério da Economia.

O Primeiro-Ministro, António Costa e do Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira também estarão em Braga a entregar o prémio às PME Excelência 2018, que foram eleitas as melhores entre as melhores PME nacionais.

“Durante a cerimónia, o IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, o Sistema Nacional de Garantia Mútua e os principais bancos portugueses, anunciará a lista das empresas distinguidas com o estatuto PME Excelência 2018, que se evidenciaram pelos seus desempenhos e indicadores de gestão”, refere a Agência para a Competitividade e Inovação.