O Millennium BCP, que tem como acionista a Sonangol com 19,49%, aderiu à ação conjunta de execução judicial da garantia pública que a ENDE – Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade, que pertence ao estado angolano. Essa garantia foi dada ao crédito concedido pelos três bancos à Winterfell 1 (de Isabel dos Santos) para a compra da Efacec, confirmou o Jornal Económico. O Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP avançaram com uma ação conjunta para receber cerca de 30 milhões de euros da ENDE. Desta forma o estado angolano terá de pagar parte da dívida da Winterfell Industries (que é dona da Winterfell 2) aos bancos portugueses.

O presidente executivo do BCP foi questionado sobre a ação contra o estado angolano, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro semestre, e referiu que “tomamos todas as decisões que consideramos adequadas para recuperar o máximo que for possível do crédito [em incumprimento]”.

