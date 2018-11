A SAG Gest – Soluções Automóvel Globais deverá assinar o contrato-promessa para a venda de um grupo de ativos à Porsche Holding Salzburg, da Volkswagen, até ao fim do ano, apurou o Jornal Económico junto de fonte do setor financeiro. A operação passa pela venda das participadas da SAG à Porsche, ou seja, da SIVA – distribuidora das marcas de automóveis Volkswagen, Audi, Bentley, Skoda e Lamborghini – e da Soauto, uma concessionária.

O closing da operação (o contrato de compra e venda definitivo) deverá celebrar-se apenas em 2019, uma vez que o acordo ficará dependente das necessárias autorizações dos reguladores, nomeadamente da Autoridade da Concorrência. “É isto que está no cronograma do negócio”, explicou a mesma fonte.

O negócio tem sido complexo porque implica a reestruturação da relação bancária da SAG com os bancos Millenium bcp (BCP), o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos (CGD). Os bancos têm de chegar acordo com a Porsche para reestruturar a dívida bancária para que a venda se concretize. O acordo dos bancos com a Porsche “está praticamente acordado”, revelam as nossas fontes. No entanto, ainda não está fechado, reforça a mesma fonte.

A maioria da dívida bancária da empresa liderada por João Pereira Coutinho (na foto), que foi contraída para aliviar problemas de tesouraria, está nas mãos destes três bancos que, por sua vez, deram também garantias bancárias à SIVA, uma imposição da construtora alemã para entregar os carros. Segundo apurou o Jornal Económico, este acordo implica uma reestruturação financeira com perdão parcial de dívida, que levará a uma repartição de perdas entre os três bancos, a SAG e, por reflexo, os seus acionistas.

