BCP quer emitir 500 milhões em dívida a seis anos. Procura já supera 750 milhões

O BCP está no mercado para lançar uma emissão de dívida sénior com maturidade em 2027, com o objetivo de se financiar em 500 milhões de euros, segundo noticia esta sexta-feira a agência “Bloomberg”.

Porta-voz do banco disse à agência que é a primeira emissão de dívida sénior desde 2014.

A procura já supera os 750 milhões de euros, número que exclui o interesse dos joint lead managers, que são o Bank of America, o Credit Agricole, Credit Suisse, o Deutsche Bank e o próprio Millennium bcp.

A operação poderá custar ao banco liderado por Miguel Maya uma taxa de juro de cerca de 180 pontos base acima da curva de midswaps, ou seja, perto de 1,5%, segundo a agência, citando pessoas com conhecimento do processo, que pediram anonimato. O preço final poderá ser definido hoje, adianta.

A “Bloomberg” salienta que este spread é cerca de 3,5 vezes o final de uma venda de dívida sénior a sete anos pelo Santander esta quinta-feira.

A agência adianta que a emissão do BCP deverá ter a notação de Ba1, ou seja, em território de junk, um patamar abaixo de grau de investimento na escala da Moody’s e dois na da Fitch.

As euro notes do BCP estão entre as obrigações sénior vendidas por bancos este ano com os ratings mais baixo, segundo os dados da “Bloomberg”.

[Atualizada às 11h14]