Bebés a chorar ou cães a ladrar. Estes sons podem sabotar reuniões do Zoom

Para quem já está farto do Zoom e não tem uma desculpa plausível para evitar uma reunião, eis a aplicação que poderá solucionar esse problema – Zoom Escaper. O objetivo da aplicação é criar sons (ou ruídos) falsos insuportáveis para os restantes integrantes da videochamada. A aplicação é gratuita e está disponivel para todos os sistemas operativos, segundo o portal “The Verge”.

As escolhas dos sons que pode utilizar variam entre bebés a chorar, ruídos de construção (obras), cães a ladrar ou até efeitos de eco e cortes na voz (dando a ideia que o microfone está com problemas). Para poder utilizar a aplicação basta descarregar um programa de áudio gratuito chamado ‘VB-Audio’ que processa os sons o através do portal oficial, cujo propósito é alterar a entrada de áudio do seu computador .

O Zoom Escaper não é o primeiro projeto disruptivo cirado por Sam Lavigne. O seu trabalho remonta a 2017, com a aplicação ‘The Good Life’ que permite aos utilizadores inscreverem-se para receber 225 mil e-mails confiscados da Enron durante a sua implosão em 2001. Acrescenta-se o ‘Slow Hot Computer’, portal criado em 2016, cuja função é aquecer excessivamente o seu computador de modo a que o dispositivo fique mais lento e, consequentemente, “servir de desculpa para diminuir a sua produtividade no trabalho”, diz Lavigne.

Se o Zoom Escaper não for direto o suficiente para si, há também o ‘Zoom Deleter’, outra criação de Lavigne. Como o autor descreve no seu portal oficial, trata-se de um programa executado na barra de menus que “verifica continuamente a presença de Zoom no computador e, se for encontrado, apaga-o imediatamente”.