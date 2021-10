Benefícios fiscais. EDP com direito a 77 milhões e Galp a 29 milhões

A Fundação Berardo beneficiou de um desconto de 6.573 euros no Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), de acordo com o “Correio da Manhã” que divulgou uma lista da Autoridade Tributária na qual constam 52 mil entidades que tiveram direito a benefícios fiscais no ano passado. De acordo com a publicação, 235 entidades conseguiram benefícios superiores a um milhão de euros.

O “CM” revelou ainda que a Fundação Centro Cultural de Belém, que alberga parte da coleção de Joe Berardo, teve direito a mais de 2,7 milhões de euros em benefícios.

No entanto, a fundação do ex-comendador não está entre as mais beneficiadas. As empresas do sector da energia foram as que mais beneficiaram dos descontos fiscais, com a Galp a ter beneficiado de 29 milhões de euros, enquanto a EDP beneficiou de mais de 77 milhões de euros.

A publicação adianta ainda que a Casa de Bragança – onde Marcelo Rebelo de Sousa tem lugar no Conselho de Administração – beneficiou de 441 mil euros, enquanto a Fundação Benfica acedeu a 40 mil euros. No caso dos clubes desportivos, o Futebol Clube do Porto acedeu a 57.386 euros, o Sporting a 20.955 euros, o Benfica a 10.078 euros, enquanto o Lusitano Futebol Clube (Viseu) liderou a lista ao ter acedido a um total de 61.103 euros.