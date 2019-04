Benfica quer colocar pirata informático a responder no caso dos emails

O Sport Lisboa e Benfica pretende que o pirata informático Rui Pinto, responda pelo acesso aos emails do clube português. As ‘águias’ são assistentes no processo e já fizeram o pedido de extensão do mandado de detenção europeu, revela o jornal “Correio da Manhã” esta sexta-feira.

O clube já enviou o pedido ao Ministério Público, mas o hacker já invocou o princípio da especialidade, em que não aceita ser ouvido por outros casos que não o caso Doyen. A decisão está agora nas mãos da Hungria, sendo que terá de ser remetido um novo pedido para Budapeste, no qual tem de ser indicado a existência de indícios de que Rui Pinto acedeu aos emails do Benfica.

Da parte da Hungria existem três opções a tomar: recusar o pedido; não permitir o alargamento da matéria sobre a qual o português pode ser ouvido, ou então, permitir somente que seja investigado o material apreendido para se perceber se existem indícios de outros crimes.

Rui Pinto encontra-se em prisão preventiva no âmbito do caso de extorsão à Doyen. A defesa do português já disse que vai recorrer da medida de coação para o Tribunal da Relação de Lisboa.