Benfica quer ver ‘hacker’ Rui Pinto julgado no caso dos emails

O Benfica pretende que o hacker Rui Pinto seja julgado no caso dos emails. A SAD das ‘águias’ já se constituiu como assistente no processo em que foi vítima de divulgação de conversação privada, e poderá pedir ao Ministério Público (MP) que o português seja interrogado pelo acesso aos email dos encarnados, segundo conta o “Correio da Manhã”, esta terça-feira.

Para tal, a diligência terá de comportar a emissão de um novo pedido de mandado, isto porque, o primeiro está apenas relacionado com a Doyen e o Sporting, processos que vão levar à entrega do hacker em Portugal nos próximos dias.

No entanto, este poderá ser um processo complexo, já que Rui Pinto invocou na Hungria, que não prescinde do príncipio da especialidade. Ou seja, no limite, o português poderia vir a ser libertado e preso em seguida. O hacker vai ser interrogado no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, pelo caso que envolve a tentativa de extorsão à empresa Doyen e a divulgação de documentação do Sporting Clube Portugal, no dia seguinte à sua chegada a Portugal.

Em relação ao Benfica, poderá vir a pedir uma indemnização milionária a Rui Pinto, mais concretamente por danos reputacionais sofridos ao longo dos últimos dois anos, altura em que os emails começaram a ser divulgados por Francisco J. Marques, no Porto Canal.