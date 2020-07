Benfica SAD comunica à CMVM que Jorge Jesus aceitou proposta das ‘águias’

A Benfica SAD informou esta sexta-feira a CMVM que entrou em contacto com CR Flamengo de forma a contratar o treinador Jorge Jesus e que o técnico já terá aceite uma oferta das ‘águias’.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que entrou em contacto com o CR Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito. Mais se informa que a Benfica SAD apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo”, pode ler-se na informação direcionada ao regulador.

Jorge Jesus, técnico do Flamengo, está de regresso ao SL Benfica e prepara-se para assinar um contrato de três épocas, confirmou o Jornal Económico junto de fonte próxima ao processo.

O acordo entre o treinador campeão da Libertadores pelo Flamengo e o SL Benfica terá uma duração de três temporadas e à espera de Jorge Jesus está um ordenado de 8 milhões de euros brutos por ano, o que irá resultar em 4 milhões de euros limpos para o treinador.

Para libertar de imediato o técnico português do clube campeão do Brasileirão, o SL Benfica paga no imediato 2 milhões de euros ao Flamengo. Recorde-se que Jesus tinha contrato com o emblema carioca até junho de 2021.