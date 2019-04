BFF compra IOS Finance em Espanha ao Deutsche Bank

A Banca Farmafactoring (BFF) – líder na prestação de serviços financeiros a fornecedores do Serviço Nacional de Saúde e da Administração Pública – anunciou que assinou um contrato vinculativo com o Deutsche Bank AG e com outros acionistas minoritários para a aquisição de até 100% da IOS Finance (Target) que fornece serviços de gestão de crédito e de factoring sem recurso, para fornecedores do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e outras entidades da Administração Pública em Espanha.

A operação está ainda sujeita à não-oposição do Banco de Espanha e à notificação ao Banco de Itália e a sua conclusão está prevista para o 3º trimestre de 2019.

Focada principalmente no SNS, a IOS Finance opera com devedores em todas as comunidades autónomas (ou seja, Regiões) de Espanha, onde abrange mais de 710 hospitais (públicos e privados), 70 entidades da Administração Pública e

oferece aos seus clientes soluções gestão de crédito específicas e de factoring sem recurso (273 milhões de euros em volumes geridos e 366 milhões de euros em volumes adquiridos em 2018, respetivamente), diz o comunicado.

A transação fortalece ainda mais a posição de liderança do BFF na Europa e permite ao Grupo reforçar a sua liderança no mercado ibérico, com um volume total de novos negócios superior a 1,3 mil milhões de euros1 em Espanha (dos quais 1,1 mil milhões de euros de créditos adquiridos sem recurso).

A italiana BFF pretende crescer em Espanha,”um mercado pouco explorado no factoring do SNS e da Administração Pública, onde o atual ambiente político poderia resultar no prolongamento do DSO (Days of Sales Outstanding)”, lê-se na nota.

A Banca Farmafactoring, que já tem uma sucursal em Portugal, quer aumentar a diversificação geográfica com um total de 36% de empréstimos a clientes fora da Itália; pretende expandir a oferta de gestão de crédito para Espanha, com 273 milhões de euros em créditos concedidos geridos pela Target (IOS Finance) em nome dos seus clientes; integrar uma equipa com mais de 15 anos de atividade no setor no âmbito da expansão da atividade do BFF em Espanha; e criar valor para os acionistas com as potenciais importantes sinergias decorrentes da integração do IOS Finance com a atividade do BFF em território espanhol.

“Com uma contrapartida total de 25,0 milhões de euros2 em numerário, a operação representa múltiplas pré-sinergias de 8.3×3 P/E em 2018 e 1.6×4 P/TBV para uma empresa com um elevado RoTE (c. 19% 3,4), baixo risco, baixa absorção de capital e fortes potenciais sinergias”, diz a BFF.