Biano, primeiro ‘marketplace’ de casa e decoração, entra em Portugal e prevê faturar seis milhões

A Biano.pt, que se assume como o primeiro marketplace de casa e decoração, acaba de lançar-se em Portugal e prevê faturar em 2021 cerca de seis milhões de euros no nosso país.

Segundo os seus responsáveis, este marketplace irá concentrar o foco na Inteligência Artificial (IA) para aumentar as receitas da loja ‘online’.

“Um agregador ‘online’, a Biano.pt, é uma plataforma inspiradora que utiliza ferramentas de IA e funcionalidades tecnológicas avançadas para ajudar os clientes casa e decoração a desfrutar do processo de compra ‘online’. O utilizador final pode consultar toda a oferta do mercado português casa & decoração, em www.biano.pt, e filtrar os produtos de acordo com as suas preferências”, destaca um comunicado da Biano.

Segundo esse documento, “outra das ferramentas exclusivas para o visitante português desta plataforma é o facto de poder encontrar o produto que pretende carregando uma fotografia desse mesmo produto diretamente em www.biano.pt”.

“Em segundos, o utilizador obterá vários resultados do mesmo produto ou de produtos semelhantes, que podem ser comprados em lojas parceiras deste marketplace home & deco”, explica o referido comunicado.

A Biano.pt pretende homenagear a indústria do mobiliário tradicional em Portugal: “para o lançamento da Biano.pt em Portugal, os seus responsáveis consideraram a longa tradição de fabrico de móveis em Portugal, que se desenvolve há séculos – nomeadamente no famoso polo do norte do país, Paços de Ferreira – e cujos negócios, até muito recentemente, se centravam na venda em lojas físicas”.

“Desde há sensivelmente cinco anos, as marcas de móveis e de decoração para casa começaram a investir em ‘e-commerce’, e a pandemia acelerou significativamente esse processo. No entanto, apesar do espaço de crescimento e expansão, o segmento de ‘e-commerce’ português ainda é bastante emergente e poderá beneficiar de ‘expertise’ internacional como o oferecido pela equipa Biano.pt”, destaca o comunicado em apreço.

De notar que a Biano já está presente na República Checa, Roménia, Eslováquia, Holanda, Brasil e Hungria.

“A estratégia da Biano é ajudar e apoiar as lojas físicas de várias formas, nomeadamente, assessorando-as no processo de licitação dos seus produtos, o que garante que os seus investimentos sejam feitos de forma estratégica nos produtos mais vendidos, maximizando, assim, os seus proveitos”, garante o mesmo documento.

Para o mercado português, estão disponíveis produtos de lojas como JOM, Sítio da Magia, Vida XL, Beliani, Tescoma.

“A plataforma revelou-se bastante útil para as pequenas ‘e-stores’ portuguesas que valorizam também o ‘design’ e a arte, como a Meskla e a Inspirações Portuguesas. Existem algumas lojas virtuais, para as quais a www.Biano.pt tornou-se o principal parceiro de ‘marketing’, gerando-lhes mensalmente quase metade do tráfego”, revela o mesmo comunicado.

Os responsáveis da Biano adiantam também que, “num mês e meio, a plataforma www.Biano.pt conta já com 120 mil produtos cotados”.

“Até ao momento, os visitantes portugueses são maioritariamente mulheres em idade ativa (25-55 + anos), sendo que Portugal é também o único país em que duas vezes mais homens do que em qualquer outro país seguem as redes sociais da Biano.pt.

“Em 2020, a empresa gerou receitas para mais de 1.200 parceiros internacionais em sete mercados, com mais de cinco milhões de produtos home & deco listados em todas as plataformas, expandindo, assim, a comunidade de compradores ‘online’ neste segmento de mercado e simplificando o processo de seleção de produtos para os utilizadores, através de funções inteligentes e indicando novas tendências internacionais, até mesmo compras em plataformas sociais como o Instagram Shopping”, assinala o comunicado deste marketplace especializado.

Os responsáveis da Biano referem ainda que “outra abordagem exclusiva para compras ‘online’ de casa & decoração da Biano é a forma como usa as suas redes sociais para inspirar os seus utilizadores nas compras de artigos domésticos e de decoração e a existência de um centro de atendimento ao cliente para os apoiar neste processo”.

“A Biano tem como missão acolher todas as lojas, independentemente do tamanho ou poder de investimento”, assegura o mesmo comunicado.

Os representantes da Biano.pt esperam trazer aos seus parceiros no mercado português um valor total de vendas de seis milhões de euros em 2021.