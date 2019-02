Bicicletas elétricas partilhadas da Uber chegam a Lisboa esta quinta-feira

A cidade de Lisboa vai ter o novo serviço de bicicletas elétricas partilhadas Jump, uma empresa apurou o Jornal Económico esta quarta-feira. Este é um serviço de uma empresa que pertence à Uber desde abril de 2018 e que só deveria ser revelado amanhã, 28 de fevereiro, num evento de mobilidade da Uber Portugal. Para já, a empresa remeteu qualquer comentário para o evento de quinta-feira.

O novo serviço da Uber Portugal foi descoberto – sabe o Jornal Económico – devido a uma falha nos procedimentos teste na aplicação da Uber, que esta tarde já tinha disponível a nova funcionalidade – há um botão no topo do ecrã que permite escolher entre “Viajar” ou “Pedalar”. Mas ao selecionar a opção “pedalar”, ainda não aparece qualquer bicicleta disponível no mapa da capital.

Estas bicicletas Jump têm a característica de serem vermelhas e de, na Europa, só estarem disponíveis em Berlim, capital da Alemanha.

A apresentação do novo serviço decorrerá esta quinta-feira na Pousada de Lisboa, pelas 14h, num evento que contará com a presença do vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar.