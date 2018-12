Biometria e Internet das Coisas continuarão a marcar segurança em 2019

O Exclusive Group anunciou algumas das que são as tendências na área de cibersegurança para 2019. A Internet of Things (IoT) e os sistemas de acesso biométrico, hoje em uso mais alargado a nível global, são cada vez mais permeáveis a ataques cibernéticos. Medidas de segurança devem ser implementadas e, acima de tudo, mantidas.

À medida que as empresas e os negócios se tornam mais digitais, em que até nas nossas casas os electrodomésticos estão ligados à Internet, e no nosso dia-a-dia interagimos com os smartphones e os smartwatches através das nossas impressões digitais ou da biometria, “o risco cibernético acresce e o próprio CIO ganha uma relevância maior, para maior suporte nas medidas a serem desenvolvidas, e para a tomada de escolhas e de riscos calculados”.

Da empresa à casa, da vida profissional ao âmbito privado e pessoal, estamos permanentemente conectados, e as chamadas ‘portas de entrada’ multiplicam-se exponencialmente. As empresas devem estar atentas e sensíveis a estas ameaças para responderem atempadamente com planos e estratégias que reduzam este risco.

De acordo com declarações de Elizabeth Alves, sales manager da Exclusive Networks em Portugal, “o crescimento tecnológico que temos assistido nos últimos anos, é benéfico aos mais variados níveis, e faz parte da evolução das sociedades, contudo é premente a necessidade de novas e eficientes medidas de segurança cibernética, que permitirão a empresas, particulares e até mesmo às sociedades, de se manterem imunes às ameaças”.