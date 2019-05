Biotecnologia é a 5ª área tecnológica com mais patentes em Portugal

O Estudo de Caracterização do Sector da Biotecnologia, apresentado esta terça-feira no BIOMEET, revela que a biotecnologia é, em Portugal, a quinta área tecnológica com mais patentes – na Europa dos 28, este setor não vai além da 15ª posição.

Organizado pela P-BIO, Associação Portuguesa de Bioindústria, o BIOMEET juntou especialistas nacionais e internacionais nas instalações da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos.

O estudo revela que, do total de empresas analisadas, 24% estão associadas a publicações de patentes: entre 2000 e 2019, foram submetidas por estas empresas um total de 369 patentes. Ao todo, 25% das empresas com registo de patentes são responsáveis por 80% das patentes registadas.

Segundo a P-BIO , o setor registou um crescimento expressivo. A título de exemplo: entre 2011 e 2017 o crescimento de empresas com biotecnologia como actividade primária cresceu 102%; no mesmo intervalo de tempo o crescimento de emprego foi de 125%.

“Este estudo demonstra que o sector da biotecnologia está muito mais maduro e a dar os seus frutos. No entanto o potencial de crescimento é enorme até chegar ao nível dos países líderes como, por exemplo, a Dinamarca ou Holanda. A P-Bio continuará a apoiar as empresas e a criar estes tipo de estudos para que as empresas e instituições portuguesas possam ter ferramentas para defender o investimento no nosso ecossistema”, afirmou Filipe Assoreira, presidente da P-Bio e organizador da iniciativa.