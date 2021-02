Biscuit International propõe aquisição do grupo Dan Cake Portugal

O grupo internacional sedeado em Paris Biscuit International, um dos principais grupos europeus no mercado da produção de pastelaria industrial de marca própria, e os proprietários da Dan Cake Portugal, um grupo familiar e um dos maiores produtores de biscoitos e bolos em Portugal e líder no mercado de biscoitos de manteiga, anunciaram esta quarta-feira ter chegado a acordo de aquisição a empresa portuguesa pelo grupo francês.

“A aquisição da Dan Cake Portugal representa um marco significativo na estratégia de crescimento da Biscuit International, que inclui a expansão orgânica e externa do seu portfólio e da sua presença geográfica. Esta transação insere-se nas aquisições Europeias do grupo no mesmo sector, incluindo a Aviateur na Holanda (2019), a Arluy em Espanha (2018), a Stroopwafel en Co. na Holanda (2018), a NFF no Reino Unido (2018) e a A&W na Alemanha (2017)”, diz a empresa francesa em comunicado.

A transação está sujeita ao cumprimento dos procedimentos regulatórios, nomeadamente a aprovação da autoridade da concorrência.

“A transação proposta beneficia ambas as empresas, capitalizando os seus portefólios e know-how, facilitando assim a sua expansão internacional”, lê-se na nota.

A Biscuit International é assessorada nesta transação por Alvarez e Marshal (consultor financeiro) e pela CS Associados (consultores jurídicos). Já os acionistas da Dan Cake Portugal são acompanhados pela BDO Portugal (consultor financeiro) e pela CCA (consultor jurídico).

O grupo sediado em Paris assegura que enquanto agente económico de relevo no mercado Europeu de pastelaria industrial de marca própria, “a aquisição da Dan Cake Portugal reforçará a posição da Biscuit International, solidificando a Dan Cake em Portugal e nos seus mercados-chave”.

“A Dan Cake Portugal e a Biscuit International beneficiarão de recursos comerciais e do desenvolvimento conjunto dos seus produtos, permitindo que o grupo combinado atenda melhor às necessidades cada vez mais complexas dos seus clientes”, adianta ainda o comunicado.

A equipa de gestão da Dan Cake Portugal vai manter a liderança com o CEO Mitesh Jamnadas e o CFO Virgílio Alves, garante a Biscuit International, que justifica a manutenção da gestão com a necessidade de assegurar o êxito da integração sustentável das duas empresas após a concretização

da transação.

Fundada em 1978, a Dan Cake Portugal é uma empresa familiar portuguesa sedeada em Lisboa, com operações industriais na Póvoa de Santa Iria e em Coimbra.

A empresa é líder na produção de pastelaria industrial, e representa uma ampla gama de produtos no mercado português, destacando-se pela forte componente de exportação no mercado internacional.

A Dan Cake Portugal conta com uma faturação anual estimada em 55 milhões de euros, “assente numa operação sustentável e bem-sucedida há mais de quatro décadas”.

No comunicado, Giampaolo Schiratti, CEO da Biscuit International, declarou que “a aquisição da Dan Cake Portugal é uma situação positiva para ambas as empresas”.

“A Dan Cake Portugal é uma empresa líder de mercado em Portugal, e um ator de relevo no sector da pastelaria industrial. Esta sinergia representa uma excelente integração para o Grupo Biscuit International, em termos de portfólio e de cobertura geográfica”, adianta.

“Esta operação retrata o nosso objetivo de ampliar uma oferta de alta qualidade no sector da pastelaria industrial, constituindo um valor acrescentado para os nossos clientes. O nosso compromisso de investimento na empresa permite elevar o potencial de crescimento considerável da Dan Cake Portugal nos nossos mercados internacionais”, conclui.

Já Kantilal Jamnadas, fundador da Dan Cake Portugal, declarou que “a aquisição proposta pela Biscuit International é uma excelente perspetiva para a Dan Cake Portugal, uma empresa familiar de sucesso e de renome em Portugal”.

“Na Biscuit International (BI), encontrámos um parceiro forte e experiente, que permitirá à Dan Cake Portugal consolidar a sua liderança local e expandir as suas exportações no mercado internacional”, acrescenta.

“Esta transação permitirá à Dan Cake Portugal entrar numa nova fase positiva do seu desenvolvimento, para benefício da nossa organização, dos nossos clientes, dos nossos produtos, das nossas equipas e do nosso consumidor”, conclui.