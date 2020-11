Bison Bank assessora emissão obrigacionista de 750 milhões de dólares

O Ano do Rato, cujas comemorações começaram com uma semana de antecedência em Portugal, deverá trazer prosperidade e acumulação de riqueza. António Costa já veio dizer que as ligações entre Portugal e China são “historicamente de grande amizade” e deverão ser desenvolvidas com mais investimentos chineses, avisa Fang Bian, CEO em Portugal do Bison Bank. Até porque se trata de um país estratégico na nova Rota da Seda.