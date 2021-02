Bitcoin supera 48 mil dólares depois de banco dos EUA anunciar criação de equipa para negociar criptomoeda

A moeda digital bitcoin valorizou mais de 8% em Wall Street, atingindo um novo valor recorde de 48.481 dólares (39.948,55 euros), depois do Bank of New York Mellon anunciar a formação de uma equipa especializada para ajudar os clientes a manter, transferir e emitir ativos digitais.

Esta unidade vai ser designada como Ativos Digitais e irá ser disponibilizada aos clientes já em 2021, apontou o banco em comunicado consultado pela “Reuters”.

O BNY Mellon, como é frequentemente conhecido, é a entidade bancária mais antiga dos Estados Unidos e dá agora o salto para o mercado digital com a aposta em criptomoedas. A gestão destes ativos digitais vão passar por uma plataforma que está ainda em fase de protótipo, mas que o método será muito semelhante ao utilizado atualmente com as ações mais tradicionais.

“O BNY Mellon está orgulhoso de ser o primeiro banco global a anunciar os planos para providenciar serviços integrados para ativos digitais”, sustentou Roman Regelman, diretor-executivo dos negócios digitais e de serviços de ativos do BNY Mellon. “Os ativos digitais estão a tornar-se mainstream“, afirmou Regelman. Este é um grande passo para os bancos administrativos presentes em Wall Street, cujas preocupações com riscos regulatórios, legais e de estabilidade os deixaram inicialmente de parte nestes mercados.

“A crescente procura do cliente por ativos digitais, a maturidade de soluções avançadas e a melhoria da clareza regulatória apresentam uma oportunidade tremenda para estendermos as nossas ofertas de serviço atuais a este campo emergente”, acrescentou o executivo.

Por sua vez, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi admitiu que a empresa discutiu mas “depressa recusou” a ideia de investir na criptomoeda, afastando da decisão da Tesla, que decidiu investir 1,5 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) na moeda digital no início da semana. Ainda assim, a empresa de ride-hailing afirmou que pode aceitar a bitcoin como forma de pagamento no futuro.

“Vamos manter o nosso dinheiro seguro. Não estamos no negócio da especulação”, disse o CEO da Uber. “Assim como aceitamos todo o tipo de moedas locais, vamos olhar para a criptomoeda e/ou bitcoin em termos de uma moeda a ser negociada”, continuou.

Ainda assim, Khosrowshahi sustentou que a empresa só irá avançar caso exista um benefício.

Atualmente, o BNY Mellon está a valorizar 4,85% para 43,76 dólares (36,05 euros), reagindo ao anúncio, enquanto a Uber sobe 0,27% para 63,35 dólares (52,19 euros).