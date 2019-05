Bitcoin vale quase seis mil dólares. Previsões apontam para nova subida

A bitcoin continua a aproximar-se dos seis mil dólares. A moeda virtual parece estar bem encaminhada em termos de valorização e pronta para cumprir as mais recentes previsões que apontam para um regresso aos 6.500 dólares.

Esta criptomoeda atingiu o valor diário mais elevado esta terça-feira, chegando aos 5.988 dólares, e permanece na manhã de hoje acima dos 5.800 dólares. O portal CoinDesk refere que, por volta das 11:00, a bitcoin estava a valer 5.820 dólares.

A ‘cripto’ mais famosa do mundo tem atraído a atenção dos técnicos e das empresas de investimento, tendo mitigado a queda de 74% no ano passado, que ficou abaixo dos quatro mil dólares. As estimativas dos analistas referem que, nos próximos meses, poderá assistir-se a uma recuperação a rondar os 20 mil dólares, mas também existem riscos de queda para um intervalo menor.

Atualmente, mais de 18 mil transações aguardam por confirmação, revelando um pico de atividade que poderá estar relacionado com a movimentação de fundos para as bolsas. Apesar dos contratempos, no entanto, o preços da bitcoin subiu mais de 60% desde o início de 2019.

A recuperação desta moeda virtual acontece no mesmo dia em que a plataforma global de criptomoedas Binance admitiu que foi atacada por piratas informáticos. Numa publicação nesta ‘bolsa’, o CEO, Changpeng Zhao, disse que houve uma conta invadida por hackers, levando à perda de 7.000 bitcoins, avaliadas em cerca de 40 milhões de dólares (ao preço atual).