Black Friday: Portal da Queixa lança plataforma de pesquisa e comparação de descontos

No âmbito da semana Black Friday 2018, o Portal da Queixa, a maior rede social de consumidores online do país, vai lançar, esta semana, um website – www.blackfriday2018.pt – que funcionará como um guia dos melhores descontos e promoções para a sexta-feira mais aguardada do ano, que ocorre a 23 de novembro. Consultar as melhores ofertas, comparar marcas com confiança e até denunciar casos de fraude são algumas das funcionalidades da plataforma que estará disponível esta quarta-feira (21 de novembro).

Segundo o Portal da Queixa, “a grande novidade deste ano é contar com a adesão de marcas como a Conforama, Prosegur, Phone House, La Redoute, Optivisão, Lion of Porches, Samsonite, Securitas Direct e Decenio que estarão online, no dia 23, para dar resposta às dúvidas, reclamações e pedidos de informação dos consumidores, no tempo máximo de 60 minutos”. Objetivo, frisa, garantir a proximidade necessária para que o consumidor possa comprar com confiança e transparência.

Esta iniciativa, idealizada pelo Portal da Queixa, tem, assim, como principal objetivo facilitar o contacto entre marcas e consumidores. A rede social de consumidores online sublinha que, para além de permitir o rápido acesso – numa única plataforma – à consulta dos melhores preços, às promoções de várias marcas que se associaram ao website, possibilita, ainda, aos consumidores que estejam atentos à reputação das marcas, que efetuem compras seguras e conscientes.

“É tradição que, durante a Black Friday, os consumidores procurem fazer as compras mais vantajosas, de forma totalmente segura e, por isso, necessitam de ter confiança nas marcas a que pretendem adquirir os produtos. Todavia, o tempo disponível para o processo de decisão é normalmente muito curto e tomado por impulso, o que poderá resultar numa experiência negativa, na eventualidade deste não conseguir o apoio e proximidade necessária por parte da marca”, explica Sónia Lage Lourenço, COO e Co-Founder do Portal da Queixa.

Segundo esta responsável, esse foi o principal motivo de reclamações na Black Friday 2017: a dificuldade de contacto e apoio com as marcas. “Em 2018 queremos estar ao lado dos consumidores e das marcas, ao garantir uma comunicação mais eficaz e evitar assim reclamações desnecessárias, oferecendo boa fé e confiança”, afirma Sónia Lourenço, dando conta que este objetivo será garantido através da plataforma em www.blackfriday2018.pt, onde será disponibilizado o contacto através de formulário apenas às melhores marcas no mercado, para que estas se comprometam a efetuar um contacto de resposta, até 60 minutos após a recepção do pedido, dentro do horário de atendimento definido pela marca.

“Acreditamos que esta proximidade e confiança, irá garantir a tranquilidade necessária aos consumidores que procurem as marcas com melhor reputação na nossa plataforma agregadora, para a Black Friday 2018”, conclui a COO e Co-Founder do Portal da Queixa.

Segundo a rede social de consumidores online, esta plataforma – criada em exclusivo para a Black Friday – é totalmente gratuita e, para as marcas aderentes, tem apenas como contrapartida: que assumam o compromisso de proximidade e confiança com os consumidores.

Neste sentido, durante a iniciativa, o processo será publicamente monitorizado e os resultados serão divulgados no final da campanha.

“Entendemos que deve ser este o nosso contributo para a sociedade de consumo, com vista a potenciar uma relação entre marcas e consumidores baseada em reputação positiva”, sublinha a responsável do Portal da Queixa, acrescentando que com esta iniciativa esta rede social de consumidores online reforça o seu papel dinamizador (entre consumidores e marcas) e promotor de um serviço público de informação útil que apoia e esclarece a sociedade de consumo e orienta ainda as suas reclamações.

É neste sentido que a equipa de Sónia Lage Lourenço estará a postos na próxima Black Friday: “Vamos estar online junto das marcas e dos consumidores, comunicando através das redes sociais, para que as ofertas divulgadas sejam as mais vantajosas e estaremos atentos às denúncias e reclamações que nos forem chegando acerca das más práticas na Black Friday.”

Sónia Lage Lourenço deixa ainda um conselho a todos os consumidores: “A pesquisa é fundamental para que ofertas com preço de sonho não se transformem em pesadelos por serem falsas promoções. Infelizmente, ainda existem muitas ofertas enganosas online que têm como objetivo o lucro fácil e, mesmo denunciadas às autoridades, não são sinónimo de recuperação da perda, pelo que, qualquer compra deve ser feita de forma segura e ponderada, comparando sempre marcas, produtos e preços.”

O Portal da Queixa regista uma média de 10.000 reclamações por mês de 5.000 marcas presentes na plataforma, num total de 290.000 utilizadores registados (10.000 novos /mês) e três milhões de páginas visitas/mês. Conta ainda com 800.000 visitantes únicos (10% do universo de utilizadores de internet em Portugal) e está no Top 300 dos sites mais acedidos em Portugal (ranking Alexa). Desde 2009, já registou 235 mil reclamações.