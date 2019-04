Bloomberg: Nelson Tanure interessado em comprar portuguesa Prio

O empresário brasileiro Nelson Tanure apresentou uma proposta pela portuguesa Prio, avança a Bloomberg esta terça-feira, 9 de abril. Tanure junta-se assim a várias empresas que já declararam interesse na Prio, que conta com um armazém de combustíveis no porto de Aveiro e com uma rede nacional de mais de 250 postos de combustível.

O Jornal Económico confirmou o interesse de Nelson Tanure na gasolineira da Oxy, mas não há até ao momento qualquer acordo de venda.

As conversações entre a Oxy Capital, acionista da Prio, e Nelson Tanure são preliminares, adianta a Bloomberg, citando fontes anónimas, que adiantam que outra empresa pode ganhar a oferta.

A gasolineira portuguesa tem sido muito cobiçada por várias empresas, incluindo a multinacional BP e a Oz Energia, detida pela Gestmin de Manuel Champalimaud, mas até agora o negócio não avançou.

Tanure detém atualmente a empresa brasileira de petróleo e gás Petro Rio. Em Portugal, é dono de 7,1% da Pharol SGPS, holding que detém 5% da telecom brasileira Oi.

Segundo a Bloomberg, o empresário brasileiro está a analisar com mais atenção as contas da Prio para só depois tomar uma decisão final.

Conforme escreveu o Jornal Económico em setembro de 2018, cinco empresas (incluindo a BP e a Oz Energia) tinham apresentado uma proposta pela Prio ao fundo de reestruturação Oxy Capital.

Fontes próximas do processo disseram então ao JE que existiam propostas que superavam os 150 milhões de euros. “De entre as cinco propostas, há valores que vão desde 120 milhões e muito acima dos 150 milhões”, segundo as fontes.

Uma das interessadas na compra da Prio é a multinacional BP. Em janeiro o presidente-executivo da BP Portugal disse ao Jornal Económico que ainda aguardava que a Prio fosse formalmente colocada à venda pela Oxy Capital.

“Já manifestámos interesse em estudar o dossiê da Prio, bem como o potencial da sua rede e das suas infraestruturas, mas o processo não tem avançado, nem houve ainda a comunicação de que a Prio tenha sido formalmente colocada no mercado para que os potenciais interessados possam apresentar propostas de aquisição”, disse então Pedro Oliveira ao JE.

(Atualizada)