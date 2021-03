Bolsa de Lisboa cai mais de 1,7% pressionada por cotadas do grupo EDP

A bolsa de Lisboa está a perder 1,78% para 4.689,41 pontos no meio da sessão desta quarta-feira, 3 de março. No índice lisboeta, o grupo EDP encontra-se em destaque, com a EDP Renováveis a desvalorizar 9,29% para 17 euros e a EDP a cair 4% para 4,58 euros.

A queda das cotadas do grupo energético está a ter lugar depois do grupo EDP reduzir a sua participação para 75,1% na empresa das renováveis. A EDP Renováveis concluiu esta quarta-feira o aumento de capital de 1,525 mil milhões de euros, tendo colocado 88,25 milhões de ações junto de investidores institucionais a um preço de 17 euros por ação, 9,3% abaixo do preço de fecho de 2 de março.

Além destas duas empresas, a Novabase deprecia 2,20% para 3,55 euros, a Corticeira Amorim cai 0,73% para 10,92 euros e a Mota-Engil desce 0,54% para 1,47 euros.

No sentido contrário, a Ibersol valoriza 1,33% para 6,10 euros, a Galp sobe 1,03% para 9,78 euros e a Nos cresce 0,73% para 2,76 euros. Os CTT valorizam 0,79% para 2,56 euros e a Jerónimo Martins sobe 0,73% para 13,05 euros. A Sonae valoriza 0,37% para 0,68 euros e o BCP cresce 0,08% para 0,12 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo, com Lisboa e Madrid a destacarem-se pela negativa. Frankfurt está a valorizar 0,92% para 14.168,30 pontos e Paris ganha 0,66% para 5.847,92 pontos. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 0,13% para 8.345,00 pontos. Londres soma 0,80% para 1.075,0 pontos e Itália sobe 0,52% para 2.269,7 pontos. O Euro Stoxx segue a crescer 0556% para 3.728,12 pontos.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 1,49% para os 60,64 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 1,40% para os 63,58 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,21% face ao dólar, para 1,2064 dólares, e a libra esterlina sobe 0,03% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3956 dólares.