Bolsa de Lisboa continua a negociar no vermelho a meio da sessão

A bolsa portuguesa segue em terreno negativo, mantendo a tendência de abertura. O principal índice bolsista português (PSI-20) desce 0,35%, para 4.831,34 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX sobe 0,35% e o britânico FTSE 100 aumenta 0,16%. Em sentido contrário, o francês CAC 40 desce 0,25% e o espanhol IBEX 35 cai 1,44%.

Na bolsa portuguesa, destaque para o BCP, que lidera as perdas com as ações a desvalorizarem 2,14% para os 0,1141 euros. Segue-se a Mota Engil que recua 1,10% para 1,442 euros e a Galp que perde 1,07% para os 10,14 euros. Em sentido contrário, a Cofina lidera os ganhos a valorizar 12,03% para os 0,27 euros, com o grupo Impresa em seguida a ganhar 2,37% para os 0,173 euros.

O preço do petróleo está a subir nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI aumenta 0,18% para os 61,55 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 0,08% para os 64,58 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,21% face ao dólar norte-americano, para 1,1928 dólares.