Bolsa de Lisboa em queda numa Europa vestida de verde

As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, só o índice da Bolsa de Lisboa fechou em queda (-0,23% para 5.397,27 pontos), num dia em que uma greve ao transporte de matérias perigosas paralisou o país, ao deixar aeroportos e bombas de gasolina sem combustível. A petrolífera portuguesa, Galp, fechou a cair 0,55% para 14,4 euros.

As melhores do PSI 20 foram a Corticeira Amorim que subiu 1,73% para 10,56 euros e a Semapa (+1,20% para 15,220 euros) no dia da assembleia-geral da empresa que vai ratificar o chairman da empresa. Os CTT (+0,59% para 2,734 euros); a Navigator (+0,28% para 4,304%) e o BCP (+0,80% para 0,2505 euros), merecem também destaque pela positiva.

A Sonae Capital subiu 1,01% para 0,897 euros.

Pela negativa destacam-se a Jerónimo Martins (-1,30% para 14,03 euros); a Pharol (-1,55% para 0,178 euros); e a EDP que cai depois das notícias sobre a OPA dos chineses (-1,33% para 3,414 euros). A EDP Renováveis cedeu 0,35% para 8,62 euros.

A Mota-Engil também em queda (-26% para 2,29 euros).

A possibilidade cada vez mais perto de um acordo entre os EUA e a China está a animar os investidores, numa semana de volume inferior ao normal nas bolsas, devido às férias da Páscoa. O índice global EuroStoxx 50 subiu 0,42% para 3.465 pontos e o Stoxx 600 subiu pela quinta sessão consecutiva (+0,35%) para máximos de agosto.

Os mercados europeus fecharam no verde: Londres subiu 0,52% para 7.475,45 pontos; o CAC 40 subiu 0,43% para 5.532,21 pontos; o IBEX fechou com alta ligeira (+0,02% para 9.499,3 pontos); e Milão subiu 0,18% para 21.931,9 pontos.

Em termos de notícias a marcar a sessão europeia destaque para o banco italiano UniCredit que chegou a acordo com as autoridades norte-americanas no caso das sanções; e para a alemã Lufthansa que reporta prejuízos operacionais no 1º trimestre. Os números preliminares apontam para um EBIT ajustado negativo de 336 milhões com os custos com combustível a impactar. O excesso de capacidade na Europa colocou pressão nas tarifas. Para 2019, a transportadora aérea mantém a projeção de uma margem EBIT entre 6,5% a 8%, revela o analista da plataforma Mtrader do grupo BCP.

“Como nota de última hora, tivemos os rumores do interesse do ING na compra do Commerzbank, fazendo os títulos do banco alemão dispararem (+3.09%) nos últimos minutos”, relata o analista da Mtrader, Ramiro Loureiro, na sua análise diária.

Em termos de dados macroeconómicos, destaque para a taxa de emprego no conjunto dos países da OCDE que no 4º trimestre de 2018 aumentou 0,2 p.p. para 67,6% na zona euro e diminuiu 0,1 p.p. para 69,9% em Portugal, face ao trimestre anterior. Em comparação com o 4º trimestre do ano anterior, a taxa de emprego aumentou 0,8 p.p. na zona euro e 1,0 p.p. em Portugal. No 4º trimestre de 2018, a taxa de emprego jovem (15-24 anos) da OCDE aumentou 0,2 p.p. para 42,0% e m Portugal, a taxa de emprego jovem é de 27,5% (27,8% no 3º trimestre de 2018).

Face aos dados disponíveis, os maiores aumentos trimestrais da taxa de emprego na zona euro ocorreram na Estónia (1,1 p.p. para 75,8%), Luxemburgo (1,0 p.p. para 67,9%), Finlândia (0,6 p.p. para 72,7%) e Eslovénia (0,6 p.p. para 71,9%). As diminuições ocorreram na Letónia (0,6 p.p. para 71,9%), Lituânia (0,6 p.p. para 72,9%) e Portugal (0,1 p.p. para 69,9%).

Há ainda a destacar que em fevereiro de 2019, a produção no sector da construção, ajustada de dias úteis e da sazonalidade, aumentou 0,5% em Portugal, 3,0% na zona euro e 2,3% na UE a 28, face ao mês anterior. Em termos homólogos, a produção no sector da construção aumentou 3,0% em Portugal, 5,2% na zona euro e 4,9% na UE a 28.

O mercado de dívida soberana continua com os juros a subirem na dívida alemã (+ 1 ponto base para um yield positiva de 0,066%. A dívida portuguesa também agrava (+0,3 pontos base para 1,199%); Espanha idem com os juros a subirem 0,2 pontos base para 1,086% e Itália com um agravamento dos juros no mercado secundário de 1,6 pontos base para 2,594%.

O euro perde 0,16% para 1,1286 dólares.

O petróleo está a subir. Em Londres o Brent valoriza 0,10% para 71,25 dólares e o crude sobe 0,30% para 63,59 dólares.

(atualizada)