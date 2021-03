Bolsa de Lisboa fecha em queda em linha com Madrid e Milão

O PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira a cair 0,54% para 4.767,85 pontos com os CTT a liderarem as perdas (-2,49% para 2,54 euros).

A Novabase, a Corticeira Amorim, a Sonae e a Pharol também se destacaram nas perdas. A Novabase caiu 1,89% para 3,630 euros; a Sonae perdeu 1,52% passando a cotar nos 0,6790 euros; a Corticeira Amorim perdeu 1,26% para 11 euros; e a Pharol perdeu -1,78%.

Só quatro dos 18 títulos do PSI-20 fecharam a subir. Destaque para a Galp que subiu 0,71% para 9,67 euros, para a EDP Renováveis que avançou 0,43% para 18,74 euros e para o BCP que valorizou 0,41% para 12,06 euros. Em alta fechou ainda a Ibersol (+1,01% para 6,02 euros).

Depois do fecho de mercado a EDP Renováveis anunciou que avança já com o aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros, destinado a ser subscrito por investidores institucionais (sem direitos de preferência). Numa operação através de accelerated bookbuilding lançado pelos bancos Citi e Morgan Stanley.

Na análise de Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking, “os principais índices de ações europeus encerraram divididos entre ganhos e perdas, no dia em que chegou a indicação de que a inflação na zona euro terá permanecido pelos 0,9% em fevereiro, longe da metra dos 2%/ano estabelecida pelo BCE para a evolução de longo prazo, o que deixa espaço para a manutenção da atual política de juros baixos por mais algum tempo”.

“Ainda assim, as quedas que se sentiam em Wall Street pelas 16h35m, em especial no sector tecnológico acabaram por gerar alguma pressão junto ao fecho das bolsas no velho continente, um efeito bem visível nas fabricantes de semicondutores AMS, STMI e ASML”, refere o analista.

O EuroStoxx 50 fechou a subir 0,03% para 3.707,72 pontos e o Stoxx 600 valorizou 0,19%.

Nas praças, o FTSE 100 de Londres fechou a subir 0,38% para 6.613,75 pontos. O CAC avançou 0,29% para 5.809,7 pontos; e o DAX fechou em alta de 0,19% para 14.039,8 pontos.

Em queda, além de Lisboa, fecharam as praças de Milão e Madrid, com o FTSE MIB a cair 0,78% para 23.083,5 pontos e o IBEX a recuar 0,27% para 8.355,8 pontos. Copenhaga e Amesterdão também fecharam em queda.

Dados macroeconómicos em destaque são a estimativa rápida da inflação para a zona euro do Eurostat. Este instituto estima que, em fevereiro de 2021, a taxa de inflação anual da Zona Euro tenha sido 0,9%, mantendo-se face ao registado no mês anterior (0,9%).

Já em Portugal o INE publicou o Índice de Produção Industrial. Em janeiro de 2021, o Índice de Produção Industrial registou uma variação homóloga de -6,5%.

No mercado de dívida pública, os juros da dívida alemã a 10 anos sobem 1,79 pontos base para -0,35%. A dívida portuguesa recua 0,50 pontos base para 0,21% e Espanha vê os juros caírem 0,43 pontos base para 0,32%.

Itália tem os juros a subirem 1,67 pontos base para 0,67%.

O petróleo Brent, no mercado de Londres, sobe 0,31% para 63,89 dólares.

O euro aprecia 0,23% para 1,2077 dólares.