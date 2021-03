Bolsa de Lisboa segue no ‘verde’ com Galp e Nos a subirem mais de 1%

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,14% para 4.743,45 pontos no meio da sessão desta quarta-feira, 10 de março. No índice lisboeta, a Galp encontra-se a valorizar 1,26% para 10,43 euros.

Além da Galp, a Nos sobe 1,01% para 2,80 euros no dia em que vai apresentar os resultados de 2020, com os analistas a preverem lucro de 84,5 milhões de euros. A Jerónimo Martins valoriza 0,83% para 13,41 euros, a EDP Renováveis cresce 0,82% para 17,14 euros e a Semapa sobe 0,68% para 11,86 euros.

A meio da sessão destaca-se ainda as ações do Futebol Clube do Porto a subir 7,86% para 0,7550 euros após a passagem à próxima fase na Liga dos Campeões e derrotarem a Juventus de Cristiano Ronaldo.

No sentido contrário, a Novabase surge a desvalorizar 0,85% para 3,51 euros e o BCP decresce 0,85% para 0,12 euros. A EDP desvaloriza 0,83% para 4,68 euros, a Mota-Engil deprecia 0,68% para 1,47 euros e a Corticeira Amorim cai 0,55% para 10,90 euros. A Sonae aparece em queda ao perder 0,15% para 0,68 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno misto, com Londres e Itália a destacarem-se pela negativa. Frankfurt está a valorizar 0,35% e Paris ganha 0,58%. Madrid está neste meio da sessão a valorizar 0,24%. Londres deprecia 0,21% e Itália perde 0,07%. O Euro Stoxx segue a crescer 0,43% para 3.802,19 pontos.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 0,42% para os 64,28 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 0,24% para os 67,68 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,08% face ao dólar, para 1,1888 dólares, e a libra esterlina deprecia 0,19% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3867 dólares.