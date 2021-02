Bolsa de Lisboa segue positiva com EDP a valorizar quase 2%

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,28% para 4.834,05 pontos no meio da sessão desta quinta-feira, 11 de fevereiro. No índice lisboeta, a EDP sobe 1,58% para 5,01 euros e a Semapa valoriza 0,96% para 9,44 euros.

Além destas duas empresas, a Altri soma 0,82% para 5,54 euros, a Mota-Engil valoriza 0,70% para 1,43 euros e a EDP Renováveis cresce 0,45% para 22,25 euros. A Galp também surge no ‘verde’ ao subir 0,59% para 8,89 euros e o BCP soma 0,33% para 0,12 euros.

No sentido contrário, a Ramada destaca-se ao perder 1,92% para 5,10 euros, seguindo-se a Ren a desvalorizar 1,07% para 2,31 euros. A Sonae deprecia 0,83% para 0,66 euros, a Ibersol cai 0,79% para 5,02 euros e a Corticeira Amorim desvaloriza 0,73% para 10,90 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo, com Madrid a destacar-se ao perder 0,20% para 8.049,00 pontos. Frankfurt valoriza 0,55% para 14.009,70 pontos, Paris sobe 0,06% para 5.674,04 pontos, Londres valoriza 0,16% para 1.049,4 pontos e Itália ganha 0,21% para 2.278,9 pontos.

“No seio empresarial destaque para algumas reações a resultados, onde a Rexel, Royal Mail e Credit Agricole reagem positivamente. Já o Commerzbank, UniCredit e Legrand reagem negativamente aos números. Foco também para as subidas da Adyen, Puma e Adidas após reavaliações por parte de casas de investimentos”, sustenta Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“No combate à pandemia, um painel da Organização Mundial de Saúde recomendou a vacina da AstraZeneca para todos os adultos com mais de 18 anos. Na Alemanha, a chanceler revelou planos para abrir gradualmente a maior economia da Zona Euro, apesar das preocupações com o novo aumento de infeções por coronavírus”, termina o analista ao analisar o efeito da pandemia no mundo.