Bolsa de Nova Iorque começa semana em alta. Prata dispara 10%

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta segunda-feira, a primeira da semana, em terreno positivo, num contexto em que os investidores estão sobretudo atentos aos dados macroeconómicos sobre a indústria norte-americana e ao disparo de mais de 10% da prata para cerca de 29 dólares, o que está a impulsionar a negociação das matérias-primas.

Pouco depois do arranque das negociações em Wall Street, o índice industrial Dow Jones sobe 0,34% para 30.085,50 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 soma 0,36% para 3.727,70 pontos. Já o tecnológico Nasdaq avança 0,55% para os 13.143,12 pontos. Já o Russell 2000 desvaloriza 0,25% para os 2.076,75 pontos.

As ações da GameStop, um dos títulos em destaque na semana passada, estão agora a afundar 18,18% para 265,90 dólares. A empresa que beneficiou do grupo de investidores da Reddit deu agora a atenção à prata.

“O metal precioso está a valorizar mais de 10% na sessão e está a ser negociado um pouco abaixo da barreira dos 30 dólares por onça. Os ganhos vêm depois da comunidade Reddit ter começado a focar-se no mercado deste metal precioso, a mesma intervenção que fez com que as ações da GameStop fossem impulsionadas”, explica a XTB, numa nota de mercado.

Os analistas detalham ainda que este rally se deve aos “relatórios que surgiram durante o fim de semana de vários comerciantes de metais preciosos, que disseram que o metal precioso – prata física – está a tornar-se escasso”.

Segundo o Bankinter, as vacinas, os T-Note, os lucros por ação (EPS) e o “herding” – vulgo comportamento de rebanho – são quatro dos fatores a acompanhar esta semana porque a intensidade nas divulgações de indicadores macroeconómicos será alta. “Caso o ritmo de vacinação entretanto acelere um pouco, a recuperação será mais intensa. No entanto, para já o mais acertado será não contarmos com isso, e confortarmo-nos com o estabilizar desta onda de especulação e disfrutar das recuperações (ainda que nos próximos dias devam ser ligeiras)”, apontam, em research.

O valor do ‘ouro negro’ está a subir. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, sobe 0,77% para os 52,60 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 0,84% para os 55,48 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,36% face ao dólar, para os 1,2093 dólares, enquanto a libra esterlina desliza 0,14% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3680 dólares.