Bolsa portuguesa acompanha Europa em queda. Investidores adaptam-se “a uma nova configuração bolsista”

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,36%, para 4.950,25 pontos, em linha com as principais praças europeias esta quinta-feira, 5 de março.

De acordo com os analistas do BPI, os investidores continuam a “adpatar a uma nova configuração bolsista, não só marcada pelo alastramento do vírus [Covid-19], mas também por uma robusta e pronta reação das autoridades das principais economias do mundo”. Ainda assim, os analistas apontam que os investidores têm a convicção de as autoridades, sobretudo os bancos centrais, vão conseguir “mitigar” as consequências negativas da disseminação do novo coronavírus pelos vários países do mundo.

“Uma outra questão que os investidores europeus têm colocado é se e como o Banco Central Europeu irá contrariar o impacto do vírus. Ao contrário da FED e do Banco do Canadá [que cortaram em 50 pontos as respetivas taxas de juro diretoras], o BCE não tem muito espaço para reduzir as taxas diretoras. Atualmente, as taxas de referência situam-se em níveis negativos”, acrescentam.

Na bolsa portuguesa, dez empresas desvalorizam, cinco valorizam e três negoceiam sem variação.

As quedas dos títulos do BCP (-1,59%), da Mota-Engil (-1,51%), da Altri (-1,27%), da Galp (-1,02%) e dos CTT (-0,92%) condicionam o PSI 20.