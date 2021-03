Bolsa portuguesa continua no ‘vermelho’ pressionada pela Galp

O PSI-20 segue em terreno negativo, mantendo a tendência de abertura, e em sintonia com as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI-20) desce 0,37%, para 4.856,84 pontos.

Na bolsa portuguesa, destaque para a Galp, que lidera as perdas com as ações a desvalorizarem 2,69% para os 9,794 euros. Segue-se a Sonae que recua 1,94% para 0,7835 euros e a Mota Engil que perde 1,55% para os 1,398 euros. Em sentido contrário, o Grupo Impresa lidera os ganhos na bolsa portuguesa a valorizar 1,88% para os 0,163 euros, com os CTT em seguida a ganhar 0,62% para os 3,24 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,10%, o francês CAC 40 diminui 0,25%, o espanhol IBEX 35 desvaloriza 0,72% e o britânico FTSE 100 cai 0,22%.

“Os mercados de ações europeus negoceiam em baixa esta amanhã, com os investidores a mostrarem-se preocupados com o recente aumento de infeções diárias por Covid-19 e que está a levar vários países a apertarem as restrições numa época de consumo como a Páscoa, mesmo numa altura em que prossegue a vacinação com vista a imunização das populações”, comenta o analista da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

O preço do petróleo está a cair nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI diminui 2,06% para os 59,92 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 1,83% para os 63,23 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,05% face ao dólar norte-americano, para 1,1818 dólares.