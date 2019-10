Bolsa portuguesa contraria Europa e desliza com Jerónimo Martins a perder mais de 1%

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,10%, para 4.968,78 pontos, contrariando a tendência das principais praças europeias esta terça-feira, 1 de outubro. Em Lisboa, sete empresas cotadas caem, dez valorizam e uma negoceia sem variação. A Jerónimo Martins é a cotada que se destaca no vermelho ao cair 1,13%, para os 15,30 euros.

Além da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos, a Pharol (-1,61%), as paleiras Altri (-0,65%) e Navigator (-1,89%) e a energética EDP (-0,22%) também penalizam a bolsa.

Em contraciclo, os títulos da Nos, do BCP, Sonae e EDP Renováveis valorizam, embora incapazes de inverter a tendência.

Entre estas destaque para a Nos, cuja recomendação de ação foi elevada para “comprar” pelo Santander, de acordo com a “Bloomberg”. O preço-alvo é de seis euros por ação.

Também a EDP Renováveis se destaca, após ter informado o mercado que assegurou 421 milhões de dólares num financiamento de “tax equity” com o Bank of America, em troca de um interesse económico num portfolio de projetos eólicos onshore de 405MW. O financiamento dos projetos deverá acontecer próximo ao início da entrada em operação dos respetivos parques, provavelmente no último trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

A Sonae também colhe bons ventos depois de divulgar dados sobre a sua operação de ‘Sale and Leaseback’. A empresa cotada informou o mercado que a Sonae MC concluiu a operação de venda e posterior arrendamento (‘Sale and Leaseback’) de dois ativos de retalho alimentar em Portugal, tendo totalizado 24,4 milhões de euros e gerado um ganho de capital estimado em 10,9 milhões. O nível de detenção de ativos de retalho da Sonae MC passou a situar-se nos 43%.

Entre as principais praças europeias o sentimento é de otimismo com “os investidores estão olho nas conversações em torno da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo agendadas para a próxima semana”, de acordo com o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

Na próxima semana está agendada uma nova ronda de negociações entre representantes da China e dos Estados Unidos para chegar a uma resolução da guerra comercial.