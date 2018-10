Bolsas europeias fecham pintadas de ‘verde’ e Brasil corrige

A principal bolsa europeia fechou esta segunda-feira com ganhos, a seguir a tendência europeia e com destaque para o disparo das ações da Pharol. A nível internacional, o dia está a ser marcado pelo rescaldo das eleições brasileiras, que elegeram Jair Bolsonaro como próximo presidente do país. À hora do fecho dos mercados europeias, a Bovespa segue no ‘vermelho’, após ter iniciado a sessão em alta.

O PSI 20 subiu 0,57% para 4.952,31 pontos, num dia de turbulências para a bolsa portuguesa, que durante a manhã foi obrigada a fechar devido a problemas técnicos. “O mercado nacional terminou em alta, tal como o desempenho demonstrado pelas bolsas europeias. Foram várias as empresas que apresentaram valorizações superiores a 1% e que por isso favoreceram o mercado, como o BCP, a EDP e a NOS”, explicaram os analistas do BPI.

A telecom Pharol liderou os ganhos com um disparo de 4,62% para 0,145 euros por ação, depois de a Câmara de Arbitragem do Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo ter suspendido provisoriamente o aumento de capital da operadora brasileira Oi, na sequência de um pedido apresentado pela portuguesa que é a maior acionista da companhia.

A Galp Energia anunciou esta manhã que o lucro líquido ajustado subiu 35%, em termos homólogos, no terceiro trimestre do ano para 212 milhões de euros, com o aumento da produção e do preço médio de venda do petróleo a mais que compensarem um menor contributo do negócio da refinação, anunciou a empresa. O resultado ficou em linha com a estimativa média dos analistas e os títulos da petrolífera portuguesa deslizaram 0,20% para 14,97 euros por ação.

Itália alivia tensão e a Europa beneficia

Na Europa, a tendência foi de ganhos generalizados. “Após uma semana de perdas avultadas, o primeiro dia da semana foi positivo para as bolsas europeias. A decisão da agência da Standard&Poor’s de reduzir apenas o outlook (perspetiva) da dívida italiana e não o rating atenua, no curto prazo, os riscos associados à política orçamental italiana. Os bancos italianos registaram valorizações consideráveis (superiores a 3,60%)”, sublinhou o BPI.

O índice pan-europeu Euro Stoxx 50 ganhou 0,43%, enquanto o alemão DAX subiu 1,21%, o francês CAC 40 avançou 0,44%, o espanhol IBEX 35 valorizou 1,05% e o italiano FTSE MIB ganhou 1,80%.

O setor automóvel valorizou cerca de 2,90%, com a Volkswagen e a Daimler a subiram mais de 5%, depois de a China ter anunciado uma redução de 50% a carga fiscal à compra de automóveis. A banca beneficiou da época de resultados, com o HSBC a subir 5,8%, depois de ter reportado um lucro antes de imposto de 5.922 milhões de dólares, acima das previsões dos analistas.

A Bovespa cai, às 16h30 desta segunda-feira, 1,21% para 84.681,61 pontos, invertendo a tendência de abertura. O índice de referência do Brasil abriu a subir 3,08% e chegou a tocar máximos históricos, na primeira sessão após a vitória na segunda volta do candidato de direita Jair Bolsonaro (do Partido Social Liberal) para presidente dos Estados Unidos.

No mercado cambial, o euro depreciou-se 0,21% para 1,1379 dólares. O real brasileiro também desvaloriza face à par norte-americana, 1,46% para 0,2704 dólares.

[Notícia atualizada às 17 horas]