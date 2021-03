Boris Johnson disponibiliza estádios ingleses para todas as partidas do Euro 2020

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, “ofereceu” os estádios britânicos para acolher todos os jogos do Euro 2020, que foi adiado para 2021 fruto das restrições resultantes da pandemia de Covid-19. No formato original, a competição estava prevista para acontecer em doze cidades diferentes – um formato que não agrada às federações dos países participantes, segundo o “The Sun”.

À medida que o Reino Unido acelera a vacinação contra a Covid-19, mais rápida do que na maioria dos países do continente europeu, o primeiro-ministro britânico ofereceu à UEFA a possibilidade de receber todos os jogos do Campeonato da Europa de 2020, além das meias-finais e da final do Campeonato Europeu agendadas para acontecer no estádio de Wembley.

O Euro 2020 está programado para arrancar a 11 de junho com a duração de um mês. Apesar do adiamento da competição no ano passado devido à Covid-19, a ideia de acontecer em doze cidades diferentes para receber os encontros permaneceu.

Londres (Inglaterra), Munique (Alemanha), Roma (Itália), Baku (Azerbaijão), São Petersburgo (Rússia), Bucareste (Roménia), Budapeste (Hungria), Amesterdão (Países Baixos), Bilbao (Espanha), Glasgow (Escócia), Dublin (República da Irlanda) e Copenhaga (Dinamarca) foram as cidades escolhidas. Executivos como o diretor-geral do FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, concordaram que o ideal seria disputar o Campeonato da Europa num só país, face à pandemia de Covid-19.

Boris Johnson, inclusive, já anunciou planos de desconfinamento para o Reino Unido, com os ginásios e as piscinas a receberam autorização para voltarem a abrir a partir do dia 12 de abril, a que se junta o regresso dos adeptos aos estádios para assistir aos encontros da Premier League a partir do dia 17 de maio.

Reino Unido e República da Irlanda adversárias de Portugal e Espanha para receber o mundial de 2030

Os órgãos que regem o futebol em Terras de Sua Majestade juntaram-se – A Football Associaton (Inglaterra) à Scottish Football Association (Escócia), à Football Association of Wales (País de Gales), à Football Association of Northern Ireland (Irlanda do Norte) e à Football Association of Ireland (República da Irlanda) – ara, em conjunto, receber o Campeonato do Mundo de 2030. Para isso, o governo britânico comprometeu-se a investir cerca de 3 milhões de libras (3,4 milhões de euros).

Inclusivamente, o ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, afirmou estar disponível a investir numa oferta conjunta do Reino Unido e da República da Irlanda para organizar o Mundial de 2030, segundo o “The Sun”.

Ainda que o processo de candidaturas da FIFA para receber o Mundial de 2030 só comece oficialmente em 2022, já existem várias regiões interessadas, incluindo uma proposta conjunta de Portugal e Espanha, a que se junta a candidatura conjunta de quatro países sul-americanos – Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Através de um comunicado, as associações de futebol do Reino Unido e da República da Irlanda disseram estar “muito satisfeitas” pelo apoio demonstrado, embora reconheçam que ainda não foi tomada nenhuma decisão final sobre se a proposta será mesmo formalizada.