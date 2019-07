Boris Johnson: “Vamos fazer o Brexit acontecer a 31 de outubro”

Tal como as sondagens previam, Boris Johnson saiu vencedor das eleições internas no Partido Conservador e vai assumir o cargo de primeiro-ministro.

O antigo autarca de Londres foi eleito com 92,153 mil votos, enquanto o seu rival Jeremy Hunt obteve 46,656 votos.

No seu primeiro discurso, Boris Johnson garantiu que a saída do Reino Unido da União Europeia vai mesmo acontecer. “Para quem tem dúvidas: vamos fazer o Brexit acontecer a 31 de outubro”.

O líder conservador, que assume o cargo de primeiro-ministro na quarta-feira, revelou quais os seus três grandes objetivos para o seu mandato. “Concluir o Brexit, unir o país e derrotar o Jeremy Corbyn. É isto que vamos fazer”, prometeu.

“Melhor educação, melhor infraestruturas, mais policia. Vamos unir este pais maravilhoso e leva-lo para a frente”, afirmou.

Boris Johnson também agradeceu à sua antecessora, depois de ter integrado o seu Governo como ministro dos Negócios Estrangeiros. “Foi um privilegio servir no seu gabinete. Obrigado Theresa [May]”.

“Li hoje no Financial Times que nunca nenhum líder enfrentou circunstancias tão adversas”, afirmou a dado momento do discurso. “Mas sabemos que o conseguimos fazer e que as pessoas confiam em nós para o fazer”.