Bosch apoia formação digital de jovens alunos

A empresa luso-britânica reportou receitas de mil milhões de dólares no acumulado do ano passado, o que representa um aumento de 69% em relação ao ano anterior. Só no quarto trimestre as vendas cresceram para 382 milhões de dólares. Para o primeiro trimestre de 2020, a tecnológica antecipa um acréscimo de 20% a 22% no volume total processado pela plataforma digital.