Bosch expande instalações em Braga com investimento de 38 milhões de euros

A multinacional alemã Bosch expandiu as suas instalações industriais em Braga com dois novos edifícios que representam um investimento de 38 milhões de euros. Esta sexta-feira, a empresa inaugura as novas instalações da Bosch Car Multimedia, que corporizam o principal polo produtivo e de inovação da Bosch, um momento que conta com a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os dois novos edifícios vêm acrescentar 21.000 metros quadrados aos 54.000 metros quadrados já edificados no complexo e servirão cerca de 3.700 trabalhadores, sendo que esta expansão permitirá à Bosch chegar aos quatro mil colaboradores ainda este ano.

O administrador técnico da Bosch em Braga e representante do grupo em Portugal, Carlos Ribas, citado em comunicado, afirma que “a Bosch vê um enorme potencial em Portugal e vai continuar a investir no país. Vamos continuar com uma aposta clara na criação de conhecimento crítico e soluções inovadoras nas áreas da mobilidade autónoma e conectada.”.

Quanto aos novos edifícios hoje inaugurados, um abriga as instalações da cantina, numa área total de 3.900 m2. Noutro edifício existe cerca de 5.200 m2 de escritórios e uma área de produção com 10.000 m2, para “uma resposta clara à expansão das equipas e aos novos projetos que a empresa tem vindo a receber”.

O novo edifício que conta com uma área de produção servirá para produzir “sistemas inovadores de infotainment e painéis de instrumentação digitais marcas automóveis de renome a nível mundial”.

A multinacional alemã, no mesmo comunicado, informa que a Car Multimedia em Braga duplicou a sua faturação nos últimos 4 anos e ultrapassou a marca de mil milhões de euros em vendas totais, “conquistando um lugar entre os quatro maiores exportadores de Portugal em 2018”.

No ano passado, a empresa já tinha inaugurado um novo centro de Tecnologia e Desenvolvimento para a condução autónoma e, agora, com dois novos edifícios há a previsão de crescimento em Braga, “ainda que num ritmo mais moderado”.

Também em 2018, concretamente no mês de dezembro, a Bosch anunciou ter objetivos de crescimento em Portugal, mas na região de Ovar. Naquela região, a fábrica do grupo germânico empregava, à data, 720 pessoas mas já com o objetivo de recrutar 300 novos trabalhadores até 2021 e alcançar uma faturação de 150 milhões de euros já este ano.

Em Portugal, a Bosch emprega cerca de 5.800 pessoas.