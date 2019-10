Bosch lança desafio de I&D para universidades e politécnicos

A Bosch lançou um concurso de investigação e desenvolvimento junto de cinco instituições de ensino superior: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). Objetivo? O desenvolvimento de novas formas de aplicabilidade para os sensores XDK da empresa.

O concurso passa pela entrega de ‘kits’ de desenvolvimento dos sensores XDK às instituições participantes, alunos, professores e investigadores, com o objetivo de que “estudem e apresentem novos horizontes de aplicabilidade destas soluções nas mais diversas áreas e condições”.

Os trabalhos podem ser realizados de forma individual ou em grupo e devem ser entregues até 13 dezembro de 2019, incluindo um relatório técnico com a descrição da ideia e o respetivo código fonte. A avaliação dos trabalhos será feita por especialistas da Bosch na Alemanha, onde a iniciativa foi lançada. No início de 2020 todos os participantes poderão apresentar publicamente os seus projetos em Braga.

Os sensores XDK são dispositivos equipados com a mais recente tecnologia e respondem a várias necessidades de aplicações da ‘Internet of Things’ (IoT). Desenvolvidos pela Bosch, estes sensores já estão a ser aplicados na automatização industrial e manufatura, projetos de cantinas confortáveis e energeticamente eficientes, rastreabilidade alimentar, entre outros.

O concurso da Bosch está inserido numa iniciativa do IPCEI (Important Projects of Common European Interest), entidade da Comissão Europeia para projetos importantes de interesse comum europeu. No seu lançamento, Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal, reforçou a importância das relações com a academia: “A Bosch tem na colaboração com as instituições de ensino superior um pilar critico no suporte às suas atividades de inovação”.