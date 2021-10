Bosch vai recrutar 90 engenheiros para Braga

A Bosch anunciou o recrutamento de 90 engenheiros numa operação inovadora em que os candidatos vão poder testar as tecnologias que estão a ser desenvolvidas pelas equipas da empresa em Braga, participar em entrevistas e ficar a conhecer os objetivos e desafios de cada projeto. Além disso, esta é também uma oportunidade para conhecerem um pouco melhor as tendências do futuro nas quais está a trabalhar.

A operação de recrutamento incide em perfis de Software and Hardware Engineering, Data Science, Deep Learning, Machine Learning, AI, Sensor Fusion, Computer Vision, para desenvolvimento de tecnologias para a mobilidade e condução autónoma a partir de Braga.

“Procuramos perfis altamente especializados e sobretudo candidatos que tenham vontade de vir trabalhar para dar resposta àquelas que são as capacidades exigidas para o futuro da mobilidade”, explica Glória Araújo-Wörmann, Diretora de Recursos Humanos da Bosch Car Multimedia Portugal. A empresa está a dar “um grande contributo para a condução autónoma do futuro a nível global” e esse deve ser, na perspetiva desta responsável, “um desafio entusiasmante para quem se juntar a estas equipas”.

A operação de recrutamento tem datas marcadas para 12 e 13 de novembro, em Braga. As inscrições são limitadas e os interessados devem submeter a sua candidatura até 15 de outubro, através do site da empresa.

“Poderão sair já com uma proposta de trabalho”, salienta a Bosch, em comunicado, no qual explica que esta operação visa reforçar as equipas que têm vindo a trabalhar no desenvolvimento de tecnologias para a mobilidade, caso dos sistemas LiDAR e sensores de condição de piso para a capacidade de perceção a 360º; sensor Automotive Precise Positioning para a capacidade de localização; sensores para a monitorização de condutor e passageiros no interior do veículo autónomo; e sistemas de comunicações entre veículos e infraestruturas.