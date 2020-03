BPI ganha “Marca de Confiança” dos portugueses em 2020

O BPI foi eleito, pelo sétimo ano consecutivo, a marca bancária de maior confiança em Portugal no estudo “Marcas de Confiança”, uma iniciativa das Selecções do Reader’s Digest que elege anualmente as Marcas de Confiança dos portugueses em 60 categorias de produtos e serviços.

Os portugueses avaliaram atributos como a qualidade do serviço, relação custo-benefício e serviço ao cliente, diz o BPI em comunicado.

Na 20.ª edição do estudo, o BPI obteve a preferência de 74% dos inquiridos, reforçando significativamente a sua liderança face às restantes marcas bancárias – a entidade que ficou em 2.º lugar registou apenas 11% das preferências.

Dos inquiridos que preferiram o BPI, 72% são clientes do banco. Os resultados do inquérito mostram igualmente que a média de idades dos inquiridos que votaram no BPI é de 43 anos. São menos 20 anos face à média de idades dos inquiridos que votaram na entidade que ficou em 2º lugar (66 anos).

O estudo revela também que o BPI lidera na preferência das “famílias com crianças”, responsáveis por 49% dos votos no banco. O BPI lançou recentemente a campanha “a sua vida mais appy”, que promove a oferta do Banco, organizada para responder às necessidades das famílias e acessível através da app do BPI.

O estudo “Marcas de Confiança” existe desde 2001 e tem como objetivo medir o grau de confiança que os consumidores depositam nas marcas, uma avaliação que permite às empresas perceberem a forma como os clientes percecionam os seus negócios e, em simultâneo, aferir o seu índice de fidelidade.

O BPI revela que é o primeiro banco a conquistar, no mesmo ano, o 1º lugar do sector nos três principais inquéritos de consumidores em Portugal: Marca de Confiança 2020, Escolha do Consumidor 2020 e Cinco Estrelas 2020. Todos estes prémios distinguem as marcas bancárias com base em estudos de mercado junto dos consumidores portugueses.