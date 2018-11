BPI montou a Oferta Pública de Distribuição de Ações da Allianz SE dirigida a trabalhadores

O valor investido foi de 45.740,13 euros, por 17 colaboradores subscritores elegíveis das sociedades integrantes do Grupo Allianz. A saber da Companhia de Seguros Allianz Portugal, Allianz – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, da AWP P&C – Sucursal em Portugal e da AZWP Services Portugal.

Num comunicado à CMVM a seguradora alemã anunciou o resultado da Oferta Pública de Distribuição de Ações da Allianz SE dirigida a trabalhadores em Portugal ao abrigo do Programa de “ESPP 2018, Programa de Aquisição de Ações Allianz SE”.

O valor unitário de cada ação distribuída aos 17 colaboradores foi de 183,42 euros e a quantidade de ações era 249,37.

O Banco Português de Investimento foi o banco que ficou com a Organização e Montagem desta operação em Portugal.

A Allianz Portugal é detida pelo BPI em 35%. Em maio, o CaixaBank comprou ao grupo Allianz mais 8% do capital do BPI por quase 178 milhões de euros. Esta operação pôs fim a uma relação accionista que tinha mais de 20 anos. Mas não marcou o fim da relação entre as duas instituições, pois o grupo Allianz emitiu um comunicado onde explica que chegou a acordo para vender esta participação e, ao mesmo tempo, acordou com o CaixaBank “reorganizar a parceria de negócio através do Banco BPI em Portugal, com o objectivo de manter e fortalecer a cooperação na distribuição de seguros”.