Rendas das casas em Braga, Matosinhos, Porto e Setúbal disparam mais de 15%

Os municípios de Braga (16,4%), Matosinhos (16%), Porto (15,5%) e Setúbal (16,3%) foram aqueles que acima dos 100 mil habitantes verificaram os maiores aumentos das rendas em termos homólogos, de acordo com os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quinta-feira, 3 de outubro.

O preço das rendas registou um aumento de 9,2% no primeiro semestre de 2019 (últimos 12 meses), com o valor médio dos 71.369 novos contratos de arrendamento em Portugal a chegar aos 5 euros/m2.

Ao todo, 37 municípios localizados na sua maioria na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Algarve tiveram um valor médio superior ao nacional, com Lisboa a apresentar o valor de renda mais elevado do país (11,71 euros/m2).

Com valores iguais ou superiores a 7 euros/m2 destacam-se os municípios de Cascais (10,23 euros/m2), Oeiras (9,75 euros/ m2), Porto (8,33 euros/m2), Amadora (7,69 euros/m2), Odivelas (7,33 euros/m2), Almada (7,32 euros/m2) e Matosinhos (7,25 euros/m 2), mais dois municípios que os registados no semestre anterior.

A Área Metropolitana de Lisboa concentrou cerca de um terço dos novos contratos de arrendamento (23.562). As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto representaram, em conjunto, 50% do total de novos contratos do país e o Algarve 5,7%.

Por sua vez, o Baixo Alentejo apresentou o menor número de novos contratos de arrendamento (390). Contudo, o número de novos contratos celebrados durante o período em análise registou uma variação negativa de 10,5% relativamente ao mesmo período do ano anterior.