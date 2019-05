Branqueamento de capitais em debate esta quinta-feira

A conferência, que terá lugar esta quinta-feira no auditório da Fundação Gulbenkian, abordará a prevenção do branqueamento nas suas diferentes vertentes, contando com a participação de especialistas internacionais, bem como de profissionais das áreas de compliance e regulatório das mais diversas indústrias e organizações, participantes no sistema preventivo deste fenómeno com forte impacto económico, social e político.

Os dois keynote speakers serão Carlos Lobo (partner da EY, que falará sobre a fraude fiscal como crime subjacente) e a eurodeputada Ana Gomes (na foto), que fará uma apresentação sobre o papel da União Europeia no combate ao branqueamento de capitais.

Segue-se uma mesa redonda sobre modelos de risco de branqueamento de capitais, que contará com as participações de António Félix (responsável pela área de sistema e modelos analíticos de compliance do BCP), Natasha Revez (compliance officer da Tranquilidade), Pedro Dias Vicente (diretor de compliance da EDP) e Ricardo Sousa (CEO da Century 21). O moderador deste painel será João Raposo, diretor do departamento de ação sancionatória do Banco de Portugal.

A abertura da sessão estará a cargo de Miguel Trindade Rocha (diretor executivo do OPCR), Miguel Costa Pinto (vogal da direção do OPCR) e Filipe Alves (diretor do Jornal Económico).