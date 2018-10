Brasil: depois dos eleitores, investidores aplaudem Bolsonaro

O Brasil não tem ainda novo presidente, mas o candidato Jair Bolsonaro saiu vencedor da primeira volta das eleições desta domingo e com vantagem contra Fernando Haddad, na segunda volta. Os mercados estão a ver o resultado como uma boa notícia e a bolsa brasileira segue em alta.

A Bovespa abriu esta segunda-feira a ganhar 5,34% para 86.718,98 pontos, enquanto o índice MSCI Brasil chegou a disparar mais de 8% esta manhã.

O populista Bolsonaro venceu a primeira volta das eleições com 46,2% e o adversário Haddad (e substituto de Lula da Silva) conseguiu 29,1% dos votos. “É um resultado melhor do que o esperado para Bolsonaro”, considera a equipa de research do Bankinter, sublinhando que é “bom para o mercado e em particular para os emergentes”.

“Embora se trate de um candidato populista, a sua provável vitória na segunda volta [a 28 de outubro] seria positiva para o mercado, dado que quem seria o seu Ministro da Economia/Finanças é pro-business: deverá relançar as privatizações e reformar as pensões e o sistema fiscal”, acrescentou.

Os analistas do Bankinter consideram ainda este desfecho da primeira volta e a provável vitória de Bolsonaro na segunda volta deverá impulsionar as ações da Petrobras, Eletrobras e Vale, entre outras empresas brasileiras, razão pela qual as colocaram como “ideias de compra oportunista” esta semana.

A petrolífera Petrobras valoriza 8,5% para 28,93 reais por ação e a elétrica Eletrobras ganha 12,11% para 21,00 reais por ação. Por outro lado, a mineira Vale recua 1,37% para 56,70 reais por ação.