O Banco Carregosa está a ser avaliado pela sociedade brasileira 3J Capital Partners, com vista à compra de uma participação significativa, apurou o Jornal Económico. Em causa está a compra de uma posição que, segundo as nossas fontes, poderá ir até aos 60%, o que implicaria que alguns acionistas se unissem à volta de um acordo de venda em bloco. Já que a estrutura acionista do banco é dominada pelos administradores, com Maria Cândida da Rocha e Silva e Jorge Freitas Gonçalves a liderarem.

O banco não detalha a participação de cada um dos acionistas, sabendo-se apenas quais os que têm mais de 5%. Neste grupo está a Projeto Inverso, SGPS (ex-Amorim Projectos) segundo o relatório e contas do banco. Dados da Associação Portuguesa de Bancos de 2019 revelam que 48% do capital do Banco Carregosa está na mão de elementos dos órgãos sociais e 32% na mão de empresas, entre elas o Grupo Amorim com 7,94%.

