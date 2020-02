Brasileiros são maiores clientes da plataforma de arrendamento Uniplaces em Portugal

O Reino Unido é atualmente um país extra-comunitário, embora esteja em vigor uma fase transitória até 31 de dezembro. Até ao fim do ano, as regras comunitárias ainda valem para o Reino Unido, estando Bruxelas e Londres a negociar eventuais acordos pós-Brexit. No que respeita às telecomunicações, Altice, NOS e Vodafone não vão alterar as condições dos seus tarifários sobre as comunicações entre Portugal e Reino Unido enquanto o período de transição estiver em vigor.