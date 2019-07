Brasmar reforça presença em Espanha com compra da Foncasal

A Brasmar, empresa do VigentGroup fundada em 2003, comprou a Foncasal, uma empresa espanhola especializada em polvo cozido refrigerado pronto a consumir, além de outros cefalópodes, com o objetivo de ampliar a sua presença no mercado ibérico.

“Com esta aquisição, a Brasmar reforça a sua oferta no mercado ibérico e aumentou seu portefólio de cefalópodes. Fundada na década de 90, fruto da convergência de duas equipas de profissionais do setor das conservas, a Foncasal oferece produtos de alta qualidade, com grande reconhecimento no mercado. A empresa disponibiliza a mais alta tecnologia do setor, investindo anualmente parte do seu lucro em I&D (Investigação e Desenvolvimento)”, destaca um comunicado da Brasmar.

A Brasmar reclama a liderança nacional no setor alimentar de produtos do mar congelados, enquanto a Foncasal, sedeada em Logroño, La Rioja, apresenta uma faturação superior a 18 milhões de euros e “tem uma forte expressão internacional (50% das suas vendas são para fora de Espanha), com destaque para a zona do mediterrâneo e América do Norte”.

“No seu espólio de marcas estão a Baltia, a Moncasa, a Montenia e ainda, a NUCHAR, a linha mais conhecida, que lhes permite ter clientes na Grande Distribução e no canal Horeca [Hotelaria, Restauração, Cafetaria]”, adianta o referido comunicado.

A Brasmar comercializa mais de 200 tipos de produtos do mar congelados, mas considera que “o polvo é uma aposta estratégica na especialização na área dos cefalópodes e foi distinguido em Portugal, durante três anos consecutivos, como o ‘Sabor do Ano'”.

“Em 2018, a faturação da Brasmar chegou aos 195 milhões de euros, e espera-se que em 2019 se aproxime dos 300 milhões de euros. A empresa assume a internacionalização como um dos pilares estratégicos para o seu crescimento”, prevêem ios responsáveis da empresa portuguesa, acrescentando que “esta nova aquisição está integrada no negócio de produtos refrigerados”.

“Depois de em abril deste ano, a Brasmar ter adquirido a La Balinesa, uma das principais empresas no fabrico de produtos fumados em Espanha, esta segunda aquisição é a prova da sua pretensão de fortalecer a relação da marca com o mercado espanhol e, consequentemente, o seu crescimento no mesmo”, assegura o referido comunicado.

O mesmo documento assinala ainda que “esta aquisição significará uma maior cooperação entre os dois mercados – Portugal e Espanha”.

A Brasmar é uma empresa participada do VigentGroup e do ‘privaye equity’ MCH, que foi fundada em 2003.

Além de assumir a liderança nacional no setor alimentar de produtos do mar congelados, a Brasmar afirma-se também como um importante ‘player’ na

transformação e comercialização de bacalhau e pretende concretizar uma aposta estratégica de especialização na área dos cefalópodes.

A marca está atualmente presente em mais de 40 países, contando com unidades industriais em Portugal e na Noruega e com mais de 400 colaboradores.

Em 2018, a faturação da empresa ascendeu aos 194,5 milhões de euros, depois de, em 2017, ter ultrapassado os 164,2 milhões de euros.