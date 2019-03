Brexit: Golpe no conselho de ministros para derrubar Theresa May

É crescente o descontentamento com a primeira-ministra britânica Theresa May. De acordo com o jornal Sunday Times, 11 ministros do governo querem que ela renuncie.

O jornal “Sunday Times” fala mesmo em “golpe”. “Um grande golpe ministerial está em curso”, escreveu Tim Shipman, jornalista desta publicação no Twitter.

Shipman cita conversas com os ministros que querem derrubar a primeira-ministra britânica, Theresa May. “O fim está próximo”, afirmou o jornalista, citando um dos ministros, mas sem mencionar nomes.

Esta possibilidade será discutida num conselho de ministros a acontecer amanhã, segunda-feira.