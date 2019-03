Bruno de Carvalho expulso de sócio do Sporting

O ex-presidente do Sporting Clube de Portugal foi expulso de sócio do clube de Alvalade, por deliberação do conselho fiscal e disciplinar do clube, de acordo com o comunicado esta sexta-feira. Também o advogado Alexandre Godinho foi expulso e Carlos Vieira, que foi o vice-presidente e considerado o número dois de Bruno de Carvalho, foi suspenso por nove meses. As decisões foram tomadas devido a infrações disciplinares que “muito graves não só para a imagem e para o património do clube, mas também para o próprio clube enquanto instituição”.

O castigo agora aplicado a Bruno de Carvalho, a Alexandre Godinho, a Carlos Vieira e a outros dois associados ‘leoninos’, que surgiu na sequência da assembleia geral de 23 de junho de 2018, que serviu para destituir a direção de Bruno de Carvalho e restantes órgões sociais, deverá ser passível de recurso em sede de assembleia geral extraordinária.

O processo que culminou, agora, com a expulsão de Bruno de Carvalho foi instaurado pela comissão de fiscalização, tendo sido notificada a nota de culpa aos sócios visados a 23 de agosto do ano passado – um mês depois da destituição. Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho não contestaram a nota de culpa, segundo o comunicado órgão que fiscaliza o funcionamento interno do clube de Alvalade.

A expulsão de sócio de Bruno de Carvalho de sócio deveu-se a 12 infrações disciplinares, enquanto Alexandre Godinho cometeu apenas dez. A suspensão de Carlos Vieira baseou-se em seis infrações disciplinares. Os associados Luís Giestas e Rui Caeiro, que também integravam o conselho diretivo da era de Bruno de Carvalho e que estavam envolvidos no processo instaurado pela comissão fiscalizadora, também foram castigados – Giestas foi suspenso por seis meses, devido a quatro infrações disciplinares, e Caeiro teve como sanção uma repreensão registada, por duas infrações disciplinares.

Os associados Luís Roque e José Quintela também estavam a ser processados internamente, mas viram, agora, ser deliberado o arquivamento desses autos.