Bruno de Carvalho mantém contactos com jogadores do Sporting: “Das modalidades são quase todos, do futebol, bastantes”

Bruno de Carvalho assume que continua a manter contacto com jogadores do Sporting Clube de Portugal. “Das modalidades são quase todos. Do futebol bastantes”, refere o antigo presidente dos ‘leões’ em entrevista publicada na revista “Playboy” esta quarta-feira.

Nesta entrevista Bruno de Carvalho mostra também tristeza por não ter conseguido contratar Cristiano Ronaldo, mas garantido que caso continuasse como presidente do Sporting, o atual jogador da Juventus voltaria ao clube onde foi formado. “Não tenho dúvida nenhuma que ele [Cristiano Ronaldo] acabaria lá a sua carreira”, afirmou.

Em sentido inverso Bruno de Carvalho apresentou também uma lista de jogadores dos quais se arrependeu de ter contratado. “O Douglas, o André, o Ciani. O Shikabala não foi de todo uma má jogada do Sporting. Primeiro, porque o clube subiu brutalmente em termos de redes sociais e passou a ser muito conhecido no Egipto e depois porque fizemos dinheiro com ele, entre a compra e a venda, por isso não consigo pôr o Shikabala. Markovic, foi um empréstimo, acabou por não resultar. O Joel Campbell, um rapaz extraordinário, ele e o pai, mas acabou por não sair como nós queríamos e com todo o valor que ele tinha. O Barcos, acabou por não resultar minimamente. O Ewerton, não correspondeu àquele Ewerton que já tinha passado pelo futebol português, portanto há vários jogadores que foram surpreendentes pela negativa. Não estou a dizer pelo feitio ou se são boas ou más pessoas, estou a falar em termos de rendimento desportivo”.

O antigo presidente do Sporting classifica a saída do guarda-redes Viviano, contratado por si no início desta época, como “um erro gravíssimo”. “Ele está a fazer exibições fantásticas e não tenho dúvidas que ele tem razão quando lhe perguntaram porque é que acha que saiu do Sporting, e ele diz, ‘acho que saí do Sporting porque fui contratado pelo Presidente Bruno de Carvalho’. Por isso acho que aí sim, houve uma caça às bruxas, mas pronto, eu não escolheria nada do caminho que está a ser trilhado, o meu caminho seria outro, continuar a fazer aquilo que estávamos a fazer e tão bem, mas pronto. É o que é”, afirma Bruno de Carvalho.